Woody Allen to jeden z najbardziej uznanych i najsłynniejszych reżyserów na świecie. Był aż 16 razy nominowany do Oscara, z czego 3 razy udało mu się zdobyć statuetkę. Ma swój charakterystyczny styl kręcenia filmów i wierną rzeszę wielbicieli swojej twórczości. Najbardziej lubi kręcić w Nowym Jorku, ale nie gardzi też innymi lokalizacjami. Czy jego film mógłby powstać w Polsce? O to zapytał słynnego reżysera redaktor magazynu "Viva", na co Allen odpowiedział:

- Nikt nigdy do mnie nie zadzwonił z Polski i nie powiedział, że chciałby sfinansować mój film, i nie zapytał czy chciałbym go tam zrobić. Dzwonią do mnie z Paryża lub z Barcelony z pytaniem czy chciałbym u nich zrobić film i dają mi pieniądze. Gdyby ktoś z Warszawy do mnie zadzwonił z taką propozycją, natychmiast bym się zatrzymał i pomyślał: Czy potrafię wymyślić historię dla Warszawy? -.

Wszystko wskazuje na to, że Woody Allen nie widzi żadnych przeciwwskazań by nakręcić film w Polsce. Ciekawe tylko, czy którekolwiek polskie miasto chciałoby współfinansować taką produkcję. Sądząc po frekwencji na wszystkich filmach Allena można sądzić, że byłaby to promocja najlepsza z możliwych. Lepsza niż dziesiątki spotów.

