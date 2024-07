Konflikt pomiędzy Kubą Wojewódzkim a Szymonem Majewskim wciąż trwa. Koledzy z jednej stacji telewizyjnej co jakiś czas, na łamach prasy krytykują swoje programu i poglądy (zobacz: Majewski OSTRO o Wojewódzkim!). Niestety, kilka tygodni temu w mediach pojawiły się informacje o tym, że program Majewskiego znika z anteny. Zawirowania wokół satyryka rozbawiły Kubę Wojewódzkiego. Dziennikarz w najnowszym wydaniu "Polityki" po raz kolejny wyśmiewa prowadzącego show.

- Ta wiadomość była szokiem dla wielu fanów programu "Szymon na żywo". TVN postanowiła podziękować satyrykowi za dotychczasową współpracę, nie przewidując możliwości współpracy na przyszłość. Kiedy jednak pojawiły się plotki, że stacja zapłaci mu 25 tys. zł miesięcznie za to, by nie szedł do konkurencji, szybko je zdementowano. To konkurencja mu zapłaci, żeby do niej nie przechodził- napisał Wojewódzki.