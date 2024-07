W najnowszym numerze "Polityki" Kuba Wojewódzki jak zwykle prowadzi analizę rodzimego show-biznesu. Jego wnioski niektórych bawią, innych irytują. Nam szczególnie do gustu przypadły trzy mini-analizy dziennikarza. Pierwsza jest kolejnym wbiciem szpilki w postać Kingi Rusin.



- Oto nowy rekord świata. Kinga R. – prezenterka, literat, twórca kremów i niezmordowany biograf swego byłego małżonka – została przypadkowo złapana na tajnej randce w Paryżu. Przypadkowa sesja do obejrzenia w „Show” albo „Party”. W przyszłym tygodniu przypadek przeniesie się do Mediolanu. - pisze Pan Kuba W.

Reklama

Druga i trzecia sprawia, że mimowolnie zaczynamy się śmiać. Na wesoło, akurat na początek dnia.

Rzecz jest o Kasi Skrzyneckiej...

- Tego jeszcze nie było. Katarzyna Skrzynecka po brawurowej roli w reklamie pasztetów powraca na rynek reklamowy. Otóż głośno się zrobiło o anonimach, jakie dostaje Kasia. Fani, rozczarowani produktem firmy Profi, wysyłają jej przesyłki z pasztetem i listem o treści: „Nie smakowało mi, oddawaj kasę”. Oto rodzi się nowa jakość. Pasztet polecony. Za poręczeniem.

i o Magdzie Mielcarz



- Magda Mielcarz, jeden z najjaśniejszych punktów kultowego programu „Top Model”, zrezygnowała z dalszej obecności w show. Podobno miała coraz większe trudności, aby na planie odróżnić przyszłe modelki od operatorów.



Do śmiechu Wam?

Zobacz także

Reklama

daks