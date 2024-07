Wczorajszy odcinek X-Factora wzbudził olbrzymie kontrowersje. Do tej pory padały głosy niezgody na to, że Kuba Wojewódzki wyrzucił z programu świetnie śpiewającego Malcolma, a zostawił zespół Sweet Rebels. Tym razem decyzja jurora wzbudziła jeszcze większe zdziwienie. Jest tak, jak chciał tego juror Wojejwódzki. Powiedział „chcę, aby tu wrzało“ i wrze.

W dogrywce programu konkurowały z sobą podopieczne Mai Sablewskiej- zespół Dziewczyny oraz podopieczna Czesława Mozila- Małgorzata Stankiewicz. Decydujący głos należał więc do Wojewódzkiego. Ten zaś stwierdził:

- Pani Małgosia idzie przez program jak tsunami, zostawia ofiary a ja chcę, żeby tu wrzało. Dziewczyny odpadają.

I rozpętał prawdziwą burzę. Zgadzacie się z tą decyzją?

daks

Reklama