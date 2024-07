Kuba Wojewódzki i Karolina Korwin Piotrowska skomentowali przegraną Dody w sprawie pobicia Agnieszki Szulim. Showman podzielił się swoją opinią na łamach "Polityki" w swojej rubryce Mea Pulpa. Dziennikarz jak zawsze podszedł z humorem do tematu, a w jego wypowiedzi nie zabrakło ironii na temat ostatnich wydarzeń. Co napisał Kuba Wojewódzki?

Reklama

Dobiegła do końca afera Doda vs Agnieszka Szulim. Wokalistka została skazana na 6 miesięcy ograniczenia wolności i pobicie dziennikarki w chorzowskiej ubikacji. Od czasu zwycięstwa nad Anglią w 1973 roku nie było w tym mieście tak gorącej rozrywki.

Głos w głośnej sprawie zabrała też Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka wypowiedziała się dla magazynu "Flesz". W jej słowach nie zabrakło słów krytyki pod adresem wokalistki. Co powiedziała?

Dodzie nie powodzi się obecnie ani w życiu zawodowym, ani prywatnym. Chyba uwierzyła, że jest "królową" w swoim bajkowym świecie bezkarności. Może przegrana będzie dla niej nie kubłem zimnej wody i wreszcie weźmie się do pracy? Bo praca muzyka nie polega na wrzucaniu zdjęć na Instagram.

O co chodzi w całej aferze? 2 lata temu na gali Niegrzeczni w Chorzowie doszło do przykrego incydentu. Podobno Doda pobiła Agnieszkę Szulim za materiał wyemitowany w programie "Na językach", który szydził z choroby Dody i jej rodziny. Dziennikarka zawiadomiła prokuraturę i oskarżyła wokalistkę o pobicie. Niedawno sprawa ta zakończyła się, a wokalistka została skazana na pół roku prac społecznych. Czy Waszym zdaniem to sprawiedliwy wyrok?

Zobacz: Doda przegrała proces z Agnieszką Szulim! Została skazana na prace społeczne! Mamy komentarz Dody!

Zobacz także

Kuba Wojewódzki skomentował przegraną Dody w procesie z Agnieszką Szulim

Głos zabrała też Karolina Korwin Piotrowska

Doda została skazana na pół roku prac społecznych

Czy to sprawiedliwy wyrok?