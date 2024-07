Martyna Wojciechowska to osoba, która jest w nieustającej podróży. Swoje programy realizuje na wszystkich kontynentach, przemierza rocznie tysiące kilometrów. Ostatnio dane jej było poznać niezwykle rozwiązłą kobietę, która ma aż trzech mężów. Czy sama również by chciała prowadzić takie życie?

- O nie! Z jednym facetem trudno wytrzymać, a co tu mówić o trzech na raz. Zresztą im więcej podróżuję po świecie, tym bardziej doceniam to, co mam. Nabieram większego dystansu do wszystkiego, co mnie spotyka w życiu - zdradziła podróżniczka - dziennikarka "Twojemu imperium".

