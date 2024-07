Martyna Wojciechowska przez kilka miesięcy leczyła się z tropikalnej choroby, przez którą kompletnie spadła jej odporność. Dziś opowiedziała o tym, jak ciężkie były dla niej te wydarzenia. W studiu „Dzień Dobry TVN” przyznała, że nie wróciła jeszcze do pełni sił.

-Nie czuję się rewelacyjnie. Mam za sobą, chyba zdrowotnie, jeden z najgorszych czasów w moim życiu jakie pamiętam- mówiła Wojciechowska.

Prowadząca program „Kobiety na krańcu świata” przyznała, że padła ofiarą jednej z chorób, które przenoszą komary. I to właśnie one są najgroźniejsze ze wszystkich zwierząt jakie spotkała Martyna.

Dziennikarka zdaje sobie sprawę z zagrożeń jakie czekają na nią podczas wypraw, jednak nie zamierza rezygnować z dotychczasowego trybu życia. Jak sama przyznaje, ryzyko jest wliczone w cenę biletu.

Czy nie jest to jednak zbyt wysoka cena?

Reklama

tulipan