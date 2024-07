1 z 5

Wojciech Szczęsny kupuje chipsy w sklepie! Piłkarz postanowił sobie sprawić małą przyjemność i wybrał się do sklepu, aby wybrać przekąski. Fotoeporterzy przyłapali go, kiedy kupował bardzo niezdrowe chipsy! Jak widać piłkarze także mają swoje słabości i czasami robią małe odstępstwa od diety. Wojtek Szczęsny jest w świetnej formie fizycznej, a przede wszystkim jest szczęśliwy, bo niedawno poślubił piękną MaRinę! Niestety podczas meczu z Holandią przepuścił dwie bramki, ale na szczęście był to mecz towarzyski, który o niczym nie decydował. Mamy tylko nadzieję, że to nie przez nadmiar chipsów :)

