Czas leci nieubłaganie. Już za kilka dni Euro 2012, na które cała Polska i Ukraina czekają z wielką niecierpliwością, a to dla sportowców oznacza, że czasu na lansowanie się na "salonach" zostało coraz mniej. Chociaż do niedawna sportowcy stronili od pojawiania się na branżowych eventach to powoli się zaczyna to zmieniać. Szlaki przetarł kilka lat temu Radek Majdan, który z Dodą "bywał" na wszystkich prestiżowych galach, a teraz jego śladem idzie piłkarz Wojciech Szczęsny.

Reklama

Ubrany w beżowe rurki, czarne buty i t-shirt z marynarką prezentował się bardzo stylowo. Szczęsny chętnie pozował do zdjęć i skupiał na sobie wzrok zaskoczonych jego obecnością osób, w końcu sportowcy nie są zbyt często widywani na modowych wydarzeniach. Od czasów Radka Majdana tylko chyba Tomasz Iwona próbował zaistnieć jako celebryta, ale średnio mu się to udawało.

Szczęsny jest przystojny, młody i podpisał kontrakt z Pepsi na reklamowanie napoju w całej Europie na czas Euro 2012. Myślicie, że wyrośnie na polskiego Beckhama? Póki co, pierwszy raz może uznać za udany. Zobacz: Szczęscy reklamuje Pepsi w całej Europie!

Reklama

Zobacz inne gwiazdy na pokazie Roberta Kupisza: