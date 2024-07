Każdy z nas ma marzenia duże i małe. W przypadku Agnieszki Włodarczyk to największe dotyczy podróży.

- Marzę, by jeszcze raz wyruszyć w podróż dookoła świata. Niedawno wróciłam z takiej wyprawy. Przez dwa miesiące robiłam tylko to, na co miałam ochotę. Odwiedziłam wiele miejsc, ale wiele mi jeszcze zostało - zdradziła aktorka w "Twoim imperium".

A jakie jest wasze największe marzenie?

(ac)