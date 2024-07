Victoria Beckham w niedzielę urodziła swoją pierwszą córkę – Harper Seven. Beckhamowie są szczęśliwi, bo mając trójkę synów, bardzo wyczekiwali narodzin córeczki.

Media w stanach już spekulują, czy mała Harper będzie w przyszłości ikoną mody, jak jej mama? Wydaje się to bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę zamiłowanie Victorii do mody i stylu. Rośnie nowa konkurencja dla Suri Cruz, która do tej pory była niekwestionowaną królową dziecięcego szyku.

Pojawiły się także plotki, że Victoria i David chcą, aby chrzestnymi ich córki zostali William i Kate.



William spotkał się z Dawidem podczas przyjęcia u brytyjskiego konsula w Los Angeles. Panowie długo rozmawiali. Myślicie, że uzgodnili już kwestię zostania rodzicami chrzestnymi?