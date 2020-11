Wiktoria Gąsiewska zdradziła sekret swoich pełnych ust! Wcale ich nie powiększyła - stosuje trik za kilka złotych

Wiktoria Gąsiewska to 21-letnia gwiazda która skradła serca wszystkich fanów m.in. dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl" - bardzo szybko stała się idolką wśród młodych ludzi. To właśnie ta młoda gwiazda chwali się nie tylko kolejnymi projektami zawodowymi, swoją relacją z ukochanym Adamem Zdrójkowskim, wspomnieniami z egzotycznych wakacji, ale też modowymi, makijażowymi i włosowymi inspiracjami. Tak też stało się i tym razem!

Wiktoria Gąsiewska uwielbia eksperymentować ze swoim wyglądem, jednak najczęściej stawia przede wszystkim na naturalność. Jej najnowsze zdjęcie opublikowane na Instagramie zszokowało fanów! Wiktoria pokazała się bez makijażu i przy okazji odpowiedziała fanom na pytanie dotyczące... powiększenia ust. Czy naprawdę postawiła na wypełniacze? Jaka jest prawda?

Fanki zaczęły wypytywać, w którym gabinecie medycyny estetycznej powiększa swoje usta. Wiktoria postanowiła zabrać głos. Pełne usta Wiktorii to nie zasługa wypełniaczy, pompek, czy powiększających wargi błyszczyków, lecz… triku za grosze.

Wiktoria zdradziła, że używa regularnie peelingów do ust i stara się je stale nawilżać, ale też systematycznie szczotkuje swoje usta.

Ja używam zwykłej szczoteczki do zębów i szczotkuję nią usta, zawsze mam przy sobie coś nawilżającego do ust + co jakiś czas robię peeling - oto cały sekret moich ust – zdradziła Wiktoria Gąsiewska.