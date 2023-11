Reklama

Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami" i zazdrości w jej związku z Adamem Zdrójkowskim. Młoda gwiazda "Rodzinki.pl" w pierwszym odcinku tanecznego show zachwyciła swoim wyglądem i występem. My postanowiliśmy zapytać Wiktorię Gasiewską, czy jej partner nie jest o nią zazdrosny, kiedy widzi ją na parkiecie u boku przystojnego tancerza Oskara Dziedzica. Co nam odpowiedziała? Posłuchajcie sami! Aktorka zdradziła przy okazji, czy obawia się porównań do Adama Zdrójkowskiego, który wystąpił w programie "Taniec z Gwiazdami" w 2016 roku.

Wiktoria Gąsiewska komentuje swój udział w "Tańcu z Gwiazdami".