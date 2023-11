Wiktoria Gąsiewska opublikowała w sieci zdjęcie, na którym leży w łóżku. Młoda aktorka dopiero co wstała, jednak brak makijażu czy... piżamy nie przeszkodził jej w zrobieniu fotki i wstawieniu jej do social mediów. Internauci zachwycili się seksownym zdjęciem ukochanej Adama Zdrójkowskiego, która do tej pory nie pokazywała tak odważnych selfie. Zobacz zdjęcie, o którym wszyscy dziś mówią!

Wiktoria Gąsiewska kusi w pościeli

Choć za oknami szaro i ponuro, to nie wszyscy mają teraz taką pogodę. Wiktoria Gąsiewska odpoczywa obecnie na wakacjach w Izraelu. Aktorka wybrała się tam ze swoim chłopakiem, Adamem Zdrójkowskim. Para co chwilę publikuje w sieci zdjęcia z wakacji. Ale ostatnia fotka Wiktorii na długo zapadnie jej fanom w pamięć. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" pokazała zdjęcie z łóżka! Adam jest prawdziwym szczęściarzem!

Internauci zachwycili się fotką Wiktorii. Jednak kilka osób zapytało młodą aktorkę, gdzie jest jej piżama?! Gwiazda nie zdecydowała się odpowiedzieć na zaczepne komentarze.

- Piękna ❤️ - O było chyba małe co nie co.???? - Piękna jak zawsze ???? - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie, jak Wiktoria kusi na Instagramie! Co myślicie o tego rodzaju fotkach w sieci?

Wiktoria na wakacjach.

Aktorka bardzo często chwali się swoimi stylizacjami na Instagramie, jednak coraz częściej wrzuca na swój profil odważniejsze zdjęcia!

