Kilka tygodni temu haker włamał się na oficjalne konto Wiktorii Gąsiewskiej. Aktorka nie mogła odzyskać go przez kilka dni. W międzyczasie złodziej usunął wszystkie jej zdjęcia. Na szczęście, po czasie aktorce udało się uzyskać dostęp do swojego profilu, ale było to okupione było wieloma nerwami! Szczegóły zdradził Adam Zdrójkowski!

Adam Zdrójkowski zdradził w "Fakcie", że haker szantażował Wiktorię. Padły nawet konkretne kwoty! Sprawa została więc zgłoszona na policję. Co takiego się wydarzyło?

Zobaczcie na kolejnych stronach!

