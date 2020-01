Wiesia z "Sanatorium miłości" zdradziła, ile schudła na planie show!

Wiesia z "Sanatorium miłości" zdradziła, ile schudła w programie TVP! W rozmowie z mediami opowiedziała, jak udało jej się zrzucić zbędne kilogramy. Wiesia to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek drugiej edycji show o poszukujących miłości rolnikach. Kobieta już w pierwszym odcinku programu zaskoczyła swoimi szczerymi komentarzami i zachowaniem wobec kolegów i koleżanek z "Sanatorium miłości". Co ciekawe, Wiesia od samego początku nie ukrywała, że w programie nie tylko szukała miłości, ale również chciała schudnąć. Teraz okazuje, że uczestniczka show schudła i to całkiem sporo!

Wiesia sporo schudła w "Sanatorium miłości"

Wiesia już w pierwszym odcinku "Sanatorium miłości" przyznała, że będąc w uzdrowisku chciałaby trochę schudnąć. Teraz okazuje się, że uczestniczka show zrealizowała swoje postanowienie! 69-letnia Wiesia w rozmowie z portalem plejada.pl zdradziła, że udało się jej zrzucić aż 11 kilogramów! Niestety, okazuje się, że przez odchudzanie kobieta miała problemy ze zdrowiem.

Trochę zeszczuplałam może za szybko i to były bardzo intensywne dni. Rano człowiek wychodził, cały dzień na zewnątrz, na powietrzu. Ale miałam satysfakcję, (...) że udowodniłam sama sobie, że mam jeszcze siłę. Gimatyka była, latanie na paralotni- Wiesia wspominała w rozmowie z plejada.pl.

Pani Wiesia zdradziła również, że w ostatnim odcinku "Sanatorium miłości" zaprezentuje się w wieczorowej sukni, która od dawna była na nią za mała. Dzięki swojej metamorfozie kobieta mogła założyć swoją wymarzoną kreację!

Zobacz także: "Jeszcze nam powiesz, że na seks pójdziemy!" Oto 4 najlepsze teksty Wiesi z "Sanatorium miłości"

Wiesia z "Sanatorium miłości" schudła 11 kilogramów!

ONS

Uczestniczka show pochwaliła się swoim sukcesem.