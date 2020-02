Wiesia z "Sanatorium miłości" o małżeństwie: "zrobiłam błąd". Co jeszcze się działo w 5. odcinku programu?

Piąty odcinek „Sanatorium miłości” upłynął przede wszystkim na randkach, śmiałych żartach i grzybobraniu, które stało się największą atrakcją.

Kuracjuszem drugiego odcinka została Wiesia, która zaprosiła na randkę Władysława. Otrzymała w prezencie słodkie serce i szczere podziękowania za to, że go wybrała. Zadeklarował też, że kobieta zawsze pozostanie dla mnie przyjaciółką. Zresztą Wiesia nie była dłużna i bez ogródek wyznała:

Lubię go jako kolegę, ale to nie mój typ faceta. (...) Fajnie się ubierasz, ale głupi jesteś... - powiedziała z zaskoczenia Wiesia

Ich randka przebiegła w miłej i zabawnej atmosferze, jednak kolejne wyznanie Wiesi na temat jej męża zaskoczyło prowadzącą! Zobaczcie, co powiedziała...

Wiesia z "Sanatorium miłości" o swoim nieudanym małżeństwie

Tym razem to Wiesia podzieliła się z Martą Manowską historią swojego małżeństwa. Na pytanie prowadzącej czy zna smak miłości powiedziała:

Raczej nie! Ja stąpam twardo po ziemi

Potem wyznania przybrały nieoczekiwany charakter, a Wiesia opowiedziała, jak skończyło się jej małżeństwo:

Czy ja męża kochałam? Młoda byłam! W dzień ślubu wiedziałam, że zrobiłam błąd. Kończyłam studium, pracowałam. Były takie sytuacje... (...) Sąsiadka powiedziała, że ma kobietę. (…) Poszłam i powiedziałam, żeby go sobie wzięła. (...) Nie żałuje, tego co się stało!

Uczestniczka wyznała, że po odejściu męża musiała wyjechać do pracy we Włoszech, aby zapewnić byt rodzinie:

Miałam 39 lat, ja nie szukałam kawalerów we Włoszech, ja szukałam pracy. Nie mówię, że mi bliskości nie potrzeba. Ja potrzebuję więcej okazywania miłości, ale nie można jej okazać, nie znając kogoś.

Grzybobranie w "Sanatorium miłość"

Po smutnym wyznaniu przyszedł czas na grzybobranie, ale Wiesia ze względu na złe samopoczucie nie uczestniczyła w tej atrakcji. Bożena z Basią zebrały najwięcej grzybów, z kolei Waldemar spadł z karpy, ale na szczęście nic złego się nie stało!

Tymczasem Wiesława po przyjeździe do uzdrowiska od razu skierowała się do gabinetu kardiologa, ale jej wyniki nie okazały się na tyle złe, aby wymagała hospitalizacji. Potem dietetycy obliczyli wiek metaboliczny Wiesi i kiedy wyszło 96 lat, kobieta stwierdziła, że musi "się wziąć za siebie"! Już wcześniej podczas wspólnych ćwiczeń Wiesia zrezygnowała, bo było jej przykro, że inne kuracjuszki są w formie, a ona zupełnie nie radzi sobie z treningiem.

Koniec relacji Basi i Adama w "Sanatorium miłość"

W tym odcinku odbyło się wiele udanych randek, m.in. Iwony i Wojtka, ale z tego powodu nie był zadowolony Gerard. Niestety Adam bardzo ciężko przeżył, że Basia dała mu do zrozumienia, że powinien się wycofać. To był dla niego cios! Obawia się, że ktoś inny jej się spodobał. Niestety ma rację, bo Barbara jest zauroczona Władysławem! Halinka próbowała go pocieszyć, ale na niewiele się to zdało!

Staram się być dla ludzi dobrym człowiekiem. - powiedział smutno mężczyzna podczas rozmowy z Martą Manowską.

Na koniec odcinka Władysław zdradził, że ma już wybrankę, ale jeszcze nie powie, kto nią jest, bo nie chce jej skrzywdzić. Już niebawem okaże się, czy znalazł miłość!

