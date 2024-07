Agnieszka Włodarczyk ubiera się za małe pieniądze, a wygląda jak milion dolarów!

Pamiętacie te słynne sukienki z second handu za 2,5 złotego? Agnieszka jest także fanką rzeczy vintage, które kupuje w ciuchlandach na całym świecie. Ostatnio na prezentacji w showroomie LPP, Agnieszka znowu wyglądała świetnie! Okazuje się, że bardzo lubi młodych polskich projektantów. A my wiemy, co ma na sobie i ile to kosztowało

Ile wydaje na ubrania Agnieszka Włodarczyk?

Srebrno-szara sukienka to marka Intensi. Koszt? 300 zł.

Torebka i wisiorek, tak jak i sukienka, pochodzą z showroomu DaWanda. Koszt około 150 zł.

Buty kupiła dawno temu w Rzymie.

Razem: 500 zł. Można? Można!

A Wam jak się podobała stylizacja gwiazdy?

