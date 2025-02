Podczas gali Grammy 2025, Bianca Censori pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie swojego męża, Kanye Westa. Para od razu przyciągnęła uwagę mediów, głównie za sprawą nietypowego zachowania Censori. W pewnym momencie zdjęła ona długi płaszcz, odsłaniając przezroczystą suknię, co natychmiast wywołało falę komentarzy i kontrowersji.

Kanye West miał wydawać polecenia Biance Censori na Grammy 2025

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, że Kanye West mówił coś do Bianki Censori, zanim ta ściągnęła futro na czerwonym dywanie na 67. ceremonii wręczenia nagród Grammy. Później kobieta była już jedynie w sukience, która odsłaniała całe ciało, a nie miała na sobie bielizny. Ekspertka od czytania z ruchu warg, Nicola Hickling, przeanalizowała nagrania z tego wydarzenia. Według jej analizy, Kanye West instruował swoją żonę tuż przed jej odważnym wystąpieniem. Raper miał wydawać jej polecenia.

Zdejmij teraz płaszcz i pokaż wszystko. Zrób scenę, to będzie miało ogromny sens – miał powiedzieć West.

Rzuć go za siebie i odwróć się w moją stronę. Mam cię – miał dodać raper.

To teoria Nicoli Hickling, założycielki i głównego analityka w LipReader, która podzieliła się swoją analizą na łamach „Daily Mail”.

Kanye West Rex Features/East News

Skandal na Grammy 2025 z udziałem Kanye Westa

Podczas gali Grammy 2025 doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem Kanye Westa i jego żony, Bianki Censori. Para pojawiła się na czerwonym dywanie, gdzie Censori, ubrana w długie czarne futro, niespodziewanie je zrzuciła, ukazując prześwitującą sukienkę, która sprawiała wrażenie, że jest naga. To zachowanie wywołało poruszenie wśród obecnych i w mediach.

Wystąpienie Bianki Censori stało się jednym z najczęściej komentowanych momentów gali. Media społecznościowe zalała fala opinii – od zachwytów nad odwagą i pewnością siebie, po krytykę za zbyt kontrowersyjne podejście do mody. Internauci podzielili się na dwa obozy: jedni uznali to za artystyczny manifest, drudzy za niepotrzebną prowokację.

Pojawiły się sprzeczne doniesienia na temat dalszego przebiegu wydarzeń. Według niektórych źródeł, para została poproszona o opuszczenie ceremonii przez ochronę ze względu na niestosowność stroju Bianki. Inne relacje sugerują, że West i Censori opuścili galę z własnej woli po krótkim pobycie na czerwonym dywanie. Kanye West był nominowany w kategorii "Najlepsza piosenka rap" za utwór "Carnival", jednak nagroda trafiła do Kendricka Lamara za "Not Like Us".

Para nie po raz pierwszy wywołała kontrowersje. W 2023 roku Kanye West i Bianca Censori otrzymali dożywotni zakaz korzystania z weneckich gondoli. West pokazał fotoreporterom swoje pośladki. Narzeczeni byli też oskarżeni o uprawianie seksu oralnego podczas rejsu i zostali ostro skrytykowani przez Włochów. Mieszkańcy zaapelowali nawet do władz, by na celebrytów nałożyć nakaz wstępu do Wenecji.

Kanye West i Bianca Censori wzięli ślub w tajemnicy

Kanye West, amerykański raper i producent muzyczny, oraz Bianca Censori, australijska architektka, nawiązali relację zawodową, która z czasem przerodziła się w związek osobisty. Bianca dołączyła do zespołu Yeezy, marki modowej Kanye, gdzie pełniła funkcję głównej architektki. Ich współpraca zacieśniła więzi między nimi, prowadząc do bliższej relacji.

W grudniu 2022 roku para wzięła udział w prywatnej ceremonii ślubnej, choć nie uzyskano oficjalnej licencji małżeńskiej. Od tego momentu Bianca była często określana jako żona Kanye Westa zarówno przez media, jak i samego artystę. Ich związek od początku budził kontrowersje, głównie ze względu na różnicę wieku – Bianca jest młodsza od Kanye o 18 lat. Para często pojawiała się publicznie, zwracając uwagę odważnymi stylizacjami i nietypowym zachowaniem. W styczniu 2025 roku Kanye publicznie wyraził swoje uczucia wobec Bianki.

W lutym para zadebiutowała na Grammy 2025 i na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestniczących w wydarzeniu.

