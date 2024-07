W najnowszym wiosenno-letnim wydaniu V Magazine, styliści pokusili się o sezonowe podsumowanie trendów. Najciekawsze z nich zostały zaprezentowane na kolekcjach topowych projektantów. A kolekcje zostały zaprezentowane na pięknych modelkach, w tym na Kasi Struss.

Zobaczcie, jakie trendy są najgorętsze w nadchodzących sezonach! Hitem, jak już pewnie wszystkim wiadomo, będzie denim. Paski, w tym przypadku zaprezentowane na kolekcji Tommiego Hilfigera w odcieniach czerwieni i bieli. Do tego zwierzęce motywy, hit z pokazów m.in. Gucciego, Preen, czy Salvatore Ferragamo. Biel + czerń + złoto to wielki hit, nawet wiosną, a do tego słodziutkie pastele, groszki i przezroczystości.



