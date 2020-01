Utwór „Dziwny jest ten świat” zna chyba każdy. Czesław Niemen śpiewał: „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat (_ __) nigdy dzięki nim

Wokalista Dżem w „Liście do M.” śpiewał: „Samotność to taka straszna trwoga, ogarnia mnie, przenika mnie. Widzisz mamo, wyobraziłem sobie, że (_ _ __)

A pamiętacie „Długość dźwięku samotności” Myslovitz? „I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój (___). Przede mną droga którą znam, którą ja wybrałem sam

Marek Grechuta w przeboju „Dni, których nie znamy” śpiewał: „Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było (___). Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic, jedno warto znać, jedno tylko wiedz”

Grzegorz Ciechowski, jako Obywatel G.C. zaśpiewał „Nie pytaj o Polskę”, a w niej: „To nie karnawał, ale tańczyć chcę. I będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale (___ _), bezsenne noce, senne dnie.

Zespół Breakout śpiewał: „Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: Najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu (___), hej”

A kto pamięta „Iść w stronę słońca” zespołu 2 plus 1? Jak to było… „Iść, ciągle być w tej podróży, którą ludzie prozaicznie życiem zwą. Iść, zawsze iść jak (____), za plecami mieć nadciągającą noc”

„Jolka, Jolka pamiętasz” to był hit! Pamiętacie, jak śpiewała to Budka Suflera? „Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak, niechaj Bóg wyprostuje mu sny! Powiedziałem, że nigdy, że nigdy aż tak słodkie były, jak (__) Twoje łzy”

Anna Jantar śpiewała „Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za (__) też przyjdzie kiedyś nam zapłacić”

A Lombard i „Przeżyj to sam”? Jak to leciało… „Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, czyma (__) oglądasz grę"

A co z Kombi i ich hitem „Słodkiego, miłego życia”? „Dobre stopnie za (__) masz, to jest to. W nowym zwarciu za faulem faul, nim gruchnie gong. Mówią: szmal określa byt, trzymaj tak, twarde łokcie pomogą ci i giętki kark”