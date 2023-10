W finałowym 302. odcinku 32. sezonu "Ojca Mateusza" do serialu wróci Mateusz Musiał. Grana przez niego postać Michała wraca z zagranicy. Cała rodzina szykuje się na przyjazd chłopaka, ale okazuje się, że nie będzie sam! Razem z nim pojawi się jego ciemnoskóra dziewczyna Lucy. Młoda przedszkolanka i instruktorka tańca szybko zdobędzie serca mieszkańców plebanii, jednak nie wszyscy mieszkańcy Sandomierza tak ciepło powitają dziewczynę. Niestety spotka ją mnóstwo przykrych słów z racji jej koloru skóry! To dopiero początek ich problemów po powrocie do Polski! Zobaczcie, co jeszcze się wydarzy i jaką nowinę z zaskoczenia wyzna Lucy rodzinie Michała!

Reklama

Michał i Jarek pobiją się o Lucy!

Michał po powitaniu na plebanii zabierze Lucy na spacer, a potem wieczorem wyjdą razem do klubu. Tam do roztańczonej dziewczyny podejdzie Jarek i kiedy stanie się natarczywy, Michał ruszy dziewczynie z pomocą. Dojdzie między nimi do szarpaniny, a kiedy w nocy znajdą nieprzytomnego kibola podejrzenie padnie na Michała. Uda mu się wyjść z tego cało?

Po tych dramatycznych wydarzeniach przy wspólnym posiłku Lucy zaskoczy wszystkich zebranych wiadomością o... ciąży. Jak zareagują bliscy Michała? Zobaczcie...

Zobacz także: Aktor z "Ojca Mateusza" został kurierem: "Właśnie poszedłem do "normalnej" pracy"

Mat. prasowe

Rodzina Michała będzie zachwycona informacją o ciąży!

Mat. prasowe