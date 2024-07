Futro to jeden z must have tego sezonu. Nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale pełni także bardzo ważną funkcję w naszym chłodnym klimacie – jest ciepłe!

W zależności od przekonań może być prawdziwe lub sztuczne. Te najmodniejsze mają długi włos. Dla odważnych proponujemy look rodem z pokazów, na których królowały futrzane kurtki w żywych kolorach.



Więcej „futrzanych” inspiracji? Znajdziesz je w najnowszym numerze magazynu Flesz!



Zobacz futra, które znajdziesz w polskich sklepach!

