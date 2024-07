"Wielki Gatsby" jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier filmowych w tym roku. Obraz w gwiazdorskiej obsadzie w kinach zagości w połowie maja. W sieci pojawił się najnowszy zwiastun produkcji, w którym można usłyszeć m. in. Beyonce śpiewającą "Back To Black" z repertuaru Amy Winehouse oraz najnowsze single Lany Del Rey i Florence + The Machine. Wybierzecie się do kina?

