Wiadomo, kim jest świadek tragicznego wypadku syna Sylwii Peretti z "Królowych życia"

15 lipca w mediach pojawiła się tragiczna informacja o wypadku w okolicach mostu Dębnickiego w Krakowie, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Wśród ofiar był 24-letni syn Sylwii Peretti z "Królowych życia". Teraz głos zabrali członkowie rodzin pozostałych ofiar - jedna z nich w ostatnich latach straciła obojga rodziców: Dołączył do nich, to wielki szok i tragedia dla rodziny i przyjaciół Olka. Bliscy ofiar wypadku w Krakowie przerywają milczenie Nie żyje syn "Królowej życia". Patryk Peretti oraz trzech innych młodych mężczyzn zginęło w wypadku samochodowym w Krakowie. Na monitoringu miejskim widać rozpędzony samochód, którego kierowca stracił panowanie nad kierownicą rozwalając umieszczone na jezdni pachołki. Pojazd dachował przy schodach, a wszyscy pasażerowie zginęli. Na nagraniu widać również pieszego przechodzącego w niedozwolonym miejscu, który w ostatnim momencie wycofał się z jezdni. "Super Express" ustalił, że w samochodzie wraz z synem Sylwii Peretti znajdowali się 20-letni Marcin H., 24-letni Michał G. i Aleksander T. W rozmowie z Onetem, sąsiedzi Aleksandra T. zabrali głos: Był dla mnie jak syn. W sobotę policja przyjechała do nas do domu i tak się dowiedzieliśmy... Nie możemy wciąż w to uwierzyć. Zobacz także: Menadżer Sylwii Peretti ponownie zabrał głos w sprawie tragicznego wypadku: "To wszystko nas zaskoczyło" Sąsiedzi zajmowali się Aleksandrem T., ponieważ w ostatnich latach zmierzył się z okrutną stratą - oboje jego rodzice zmarli, chorując na nowotwór: Dołączył do nich, to wielki szok i tragedia dla rodziny i przyjaciół Olka. Nie możemy w to uwierzyć - powiedziała przyjaciółka 24-letniego Michała, który również stracił życie w wypadku. Zobacz także: Komunikat...