W Warszawie odbył się duży event "Maybelline", na który dostały zaproszenie same największe nazwiska polskiego show-biznesu. Klaudia Halejcio, Weronika Sowa czy Karolina Pisarek, ale to nie one skupiły uwagę fotoreporterów! Tylko spójrzcie, która gwiazda przyszła na to wydarzenie w bieliźnie! Będziecie zaskoczeni.

Weronika Sowa cała na srebrno, ale to nie ona skradła show

Jeden z wiosennych wieczorów największe gwiazdy polskiej sceny postanowiły spędzić na evencie jednej z kosmetycznych marek "Maybelline". Takie wydarzenia gromadzą całą plejadę polskich celebrytów i tak było również tym razem. Na ściance zaprezentowały się takie gwiazdy, jak: Klaudia Halejcio, Karolina Pisarek czy Wersow, która postawiła na srebrną sukienkę i...perukę!

Całe show skradła jednak idolka nastolatek- Angelika Mucha, znana jako LittleMonster96, która na dzisiejszy wieczór wybrała kontrowersyjną kreację składającą się jedynie z body oraz krótkiej marynarki. Spójrzcie na te kadry!

Karolina Pisarek wybrała czarną sukienkę z pięknym rozcięciem. Celebrytka postanowiła pokazać swoje atuty. Postawiła na duży dekolt oraz odkrytą nogę. Wersow założyła na dzisiejszy wieczór srebrną, kosmiczną kreację. Wygląda olśniewająco! Tylko spójrzcie na tę fryzurę! Angelika Mucha odkryła swoje nogi w całości!

