To zdecydowanie najbardziej przełomowy okres w życiu Weroniki Rosati. Aktorka nie tylko została mamą, ale także prowadzi ostry spór z byłym partnerem Robertem Śmigielskim. Weronika w wywiadzie oskarżyła go o przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną. To wszystko sprawiło, że teraz Rosati chce pomagać kobietom, które tak jak ona doświadczyły przemocy domowej. Dlatego postanowiła założyć fundacje!

- Weronika zamierza nawiązać współpracę z psychologami i prawnikami, żeby organizować warsztaty, na których będzie uświadamiać kobietom ich prawa – mówi „Fleszowi” znajomy gwiazdy - mówi "Fleszowi" znajoma aktorki.

Weronika Rosati chce być głosem kobiet

Fundacja jest już w trakcie rejestracji w odpowiednim urzędzie, a Weronika po raz pierwszy wystąpi w roli aktywistki walczącej o prawa kobiet na tegorocznym Kongresie Kobiet. Czy to początek jej zupełnie nowej aktywności?

Na razie jednak Rosati czeka seria procesów z Robertem Śmigielskim. Byli partnerzy, a dziś zacieki wrogowie procesują się o prawo do opieki nad ich córeczką Elizabeth oraz alimenty. Trwa też śledztwo związane z domniemaną przemocą. Weronika pojawi się w Polsce pod koniec maja, razem z córką i mamą Teresą Rosati. Wtedy mama ma także złożyć wyczerpujące zeznania na policji. Kolejna rozprawa między Rosati i Śmigielskim rozpocznie się 28 maja w Warszawie.

