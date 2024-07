Cudze chwalicie, swego nie znacie? W rytm tej zasady możemy być dumni z kolejnego sukcesu Polki za Oceanem. Kiedy w show-biznesie mnoży się od nowych amerykańskich produkcji z wielkimi hollywoodzkimi gwiazdami to nasza Weronika Rosati zaskoczyła nas udziałem w serialu "HBO", "Luck". Wystąpiła w nim u boku Dustina Hoffmana.



Jakby tego było mało, jej zdjęcie trafiło właśnie do amerykańskiej edycji magazynu "Maxim". Weronika ubrana w męską koszulę zabija spojrzeniem i pobudza wyobraźnię niejednego mężczyzny swoim dziewczęcym wyglądem.



Z pewnością to idealna rekompensata za doklejenie jej zdjęcia na polską wersję plakatu promującego film "Spisek". Trzymamy kciuki za karierę i zapraszamy 30 stycznia przed telewizory na premierowy odcinek serialu z Weroniką w roli głównej.



