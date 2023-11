Zanim jednak Weronika Rosati opublikowała swoją odpowiedź Ilonie Łepkowskiej, scenarzystka usunęła wszystkie wpisy o związku aktorki.

Usunęłam wszystkie posty dotyczące Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego. Poziom dyskusji na ten temat jest tak marny, że szkoda na to czasu. Ktoś zwrócił mi też uwagę, że publikując post na ten temat, nawet taki wzywający do spokoju i wstrzymania się od ocen do czasu wyroku sądu, zawsze wywołuje się falę agresji. Taki to temat. :( Nie zamierzam więc już więcej wypowiadać o tej sprawie. Apeluję o podobną wstrzemięźliwość do innych osób publicznych. Myślę, że one wiedzą, do kogo to piszę :) Nie byłyśmy, nie widziałyśmy. Poczekajmy i z histerycznymi wyrazami poparcia jednej strony i z linczem medialnym na drugiej - napisała Ilona Łepkowska.