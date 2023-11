2 z 5

Twoją historię łączysz również z ruchem #metoo, który rozpoczął się w Stanach.

– Ten ruch powstał przede wszystkim dlatego, że kobiety były krzywdzone i zastraszane przez ludzi wpływowych, mających władzę i zamożnych, co dawało im przewagę nad ofiarami. Nie tylko fizyczną, lecz także emocjonalną i społeczną.

Zaskoczyło cię, że po udzieleniu tego wywiadu zostałaś skrytykowana przez kobiety?

– Nie zgodzę się z stwierdzeniem, że to kobiety mnie atakują. Atakują mnie konkretnie trzy przyjaciółki i jednocześnie pacjentki mojego byłego partnera. Widziałam je zaledwie parę razy w życiu i nigdy nie były w moim domu. Poza tym one nie są żadnymi autorytetami ani ekspertkami, w przeciwieństwie do Magdaleny Środy. Poza tym wiem, że są postrzegane negatywnie. Są dowodem na to, co się dzieje, gdy kobieta ma odwagę powiedzieć o przemocy. Dla mnie ich język i sposób atakowania jest haniebny. Ale nie uważam, że działają na moją szkodę. One występują przeciwko tym setkom tysięcy ofiar, które właśnie tego się boją. Zanim powiedzą komukolwiek o swojej tragedii, boją się, że zostaną wyśmiane, wyszydzone, posądzone o kłamstwo i usłyszą, że są niezrównoważone psychicznie. To powtarzający się schemat.

Jak to zmienić?

– Jestem głosem nowej generacji, odrzucam myślenie, że „brudy pierze się we własnym domu”, a jak facet leje, to znaczy, że się na to „zasłużyło”. Dwadzieścia, trzydzieści lat temu nikt nawet nie myślał o tym, żeby otwarcie mówić o przemocy domowej. Smutne jest tylko to, że poza mną w Polsce prawie nikt się na to nie zdecydował, mimo że na całym świecie ruch anty przemocowy jest bardzo zaawansowany.