Weronika Rosati od kilku lat stara się podbić Hollywood. Jak na razie wychodzi jej to całkiem nieźle. Może jeszcze nie gra pierwszoplanowych ról, ale każdy epizod czy rola drugoplanowa to dla niej nowe doświadczenie i możliwość współpracy z wielkimi nazwiskami świata kina. Nam ostatnio udało się podbytać aktorkę o najbliższe plany zawodowe.

- Pod koniec roku wychodzi projekt, z którego jestem naprawdę dumna. Gram z moimi idolami: Michaelem Douglasem, Robertem Deniro, Morganem Fremanem. We wrześniu wchodzi do kin "Bitwa roku". To jest taneczny film w 3D Chrisem Brownem i Joshem Hollowayem. Teraz skończyłam też zdjęcia do najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego. To jest dla mnie powód do bardzo dużej radości i dumy. To jest ważniejsze niż te epizody, które są super, które gram w Stanach, ale ważniejsza jest dla mnie główna rola u Krzysztofa Zanuessiego - powiedziała Weronika w rozmowie z AfterParty.pl