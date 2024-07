1 z 5

Weronika Rosati i Teresa Rosati wybrały się na zakupy do jednego z centr handlowych w Warszawie. Gwiazda w towarzystwie mamy szalała na wyprzedażach i szukała gadżetów do mieszkania. Weronika wybierała m.in. poduszki i pościele. Aktorka wróciła d domu z pełnymi torbami. Zobacz jak prezentuje się Weronika Rosati na co dzień.

