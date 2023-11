Już w poniedziałek w sprzedaży nowe "Party"! Kto chce zniszczyć Weronikę Rosati? Po jej walce o wysokie alimenty na córkę na aktorkę spadła fala hejtu. Kto za tym stoi?

Reklama

Co jeszcze w numerze? Monika i Robert Janowscy boją się o swoje życie! Znów dręczy ich psychofanka. Ponadto - jak w roli mamy sprawdza się Kasia Tusk? Poznamy również nową prowadzącą "The Voice of Poland" oraz tajemnice z życia Magdy Wójcik, zwyciężczyni Big Brothera!

Zobacz także: Magda Wójcik zmieniła się nie do poznania! Mamy jej zdjęcia z wczesnej młodości

A także ekstradodatek - "Party na lato", a w nim: nowy cykl - "Gwiazdy po latach" - jak zmienili się finaliści "Idola"? Opowiadanie na urlop, wakacyjny horoskop oraz unikatowe zdjęcia z wakacji gwiazd!

Jest na co czekać!

Weronika Rosati na okładce "Party"!