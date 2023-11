Reklama

Weronika Rosati ma za sobą trudny czas. Aktorka niedawno została mamą i bardzo ucieszyła się z tego powodu, ale po porodzie musiała też podjąć trudną decyzję. Aktorka rozstała się ze swoim partnerem, Robertem Śmigielskim, który jest ojcem jej córki Elizabeth.

- To moja największa porażka życiowa, że podjęłam złą decyzję, wchodząc w ten związek. Ubolewam, że nie mogę dać mojej córce tego, co najlepsze, a najlepsza dla dziecka jest pełna rodzina. Ja w to wierzę. Dlatego decyzja o rozstaniu była traumatyczna, trudna i przykra - wyznała Weronika Rosati w rozmowie z "Galą".



Jej wywiad spotkał się z bardzo różnymi opiniami, jedni chwalili ją za szczerość i współczuli tego, że została samotną matką, inni krytykowali za to, że publicznie opowiedziała o rozpadzie swojego związku. Skrytykowały ją też przyjaciółki jej byłego partnera - Magda Gessler i Krystyna Demska-Olbrychska. Czy Weronika żałuje, że otworzyła się i opowiedziała o tym, jak teraz wygląda jej życie? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w magazynie "Flesza". Co jeszcze w numerze?

Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Big Brothera"? Trwają przygotowania do wiosennej edycji show i producenci chcieliby, żeby to ona ją poprowadziła! Do tego nowe informacje o Monice Kuszyńskiej, która tuż przed świętami urodziła córkę. Nowy "Flesz" od poniedziałku ( Wigilia) w sprzedaży!

Weronika Rosati na okładce Flesza