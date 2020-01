Weronika Marczuk urodziła! Jak czuje się mama i maleństwo?

Weronika Marczuk została mamą! 48-letnia była żona Cezarego Pazury, urodziła swoje pierwsze dziecko! Gwiazda od wielu lat bardzo pragnęła zostać mamą i w końcu jej marzenie się spełniło. Na świat przyszła jej córeczka, Ania.

Informację potwierdziła dziennikarka magazynu "Viva!" Krystyna Pytlakowska.

Jak podaje portal, mama wraz z córeczką opuściła już szpital przy ul. Kasprzaka.

Niedawno Weronika Marczuk udzieliła bardzo szczerego wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedziała o trudnościach z zajściem w ciążę. Gwiazda wyznała także, że ma za sobą kilka poronień.

Miałam próby zajścia w ciążę znacznie wcześniej i się nie udawały, a teraz się udało. Traktuje to po prostu jako to, co ma się wydarzyć. Poza tym jest rodzina i ojciec dziecka, który na pewno da sobie radę w razie czego, ale nie myślimy o złym - powiedziała Weronika Marczuk w rozmowie z Mateuszem Hładkim.

Gwiazda opowiedziała również, dlaczego nie pokazuje swojego partnera w życiu publicznym. Okazało się, że to także jego wola i mężczyzna nie chce ujawniać swojej tożsamości.

To jego życzenie, a po drugie to jest chyba rozsądne w naszych czasach. (..) Byłam już żoną kogoś, kto był bardzo znany i nie ukrywam, że wtedy ja z kolei nie byłam szczęśliwa z tym, że wszyscy o tym mówią i też to przeszłam. Nauczyłam się to rozumieć, nauczyłam się z tym żyć, ale bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy nie chcą tego przeżywać i szanuję to - powiedziała Weronika Marczuk.