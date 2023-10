Swojego czasu Weronika Książkiewicz i Jakub Wesołowski byli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Aktorzy poznali się na planie serialu „Na Wspólnej”. Choć niektórzy wróżyli im nawet małżeństwo ich związek nie przetrwał próby czasu i każde poszło we własną stronę. Co o swoim byłym partnerze mówi dziś Weronika Książkiewicz? Kiedy spotkaliśmy ją na planie filmu „Szczęścia chodzą parami”, w którym gra jedną z głównych ról, zdradziła nam kilka rzeczy, których wielu mogłoby się nie spodziewać.

Weronika Książkiewicz niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, jednak jak się okazuje, często czyta to, co piszą o niej media, a te wciąż drążą jej związek z Jakubem Wesołowskim. W rozmowie z naszą reporterką aktorka pozwoliła sobie na odrobinę prywaty i skomentowała swojego byłego partnera. Co mówiła?

Kuba Wesołki jest wspaniałym człowiekiem. Co mogę powiedzieć? Myślę, że połowa Polski zazdrości Agnieszce, że ma takiego męża - powiedziała.

Cóż, z tym osądem trudno się nie zgodzić. W końcu Jakub Wesołowski uchodzi za jednego z najprzystojniejszych polskich mężczyzn! Weronika Książkiewicz jednak powiedziała nam o wiele więcej. Kiedy byli kochankowie widzieli się po raz ostatni i jak aktorka wspomina ich związek? Koniecznie zobaczcie.