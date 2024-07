Kolejna córka Marty i Adama Grycanów zaczęła na poważnie swoją przygodę z show-biznesem. Po nastoletniej Wiktorii pretendującej do bycia modelką plus size, przyszła kolej na Weronikę. Najstarsza córka przedsiębiorczej pary jest fanką tańca i już kilka razy próbowała zakomunikować w mediach, że chce realizować się w tym kierunku. Poważnym podejściem promocyjnym był występ w programie Kuby Wojewódzkiego, który sprawił, że sprawą zainteresował się Michał Wiśniewski. Zaproponował on Weronice ułożenie choreografii na występ Ich Troje do piosenki "A wszystko to..." podczas festiwalu Top Trendy 2012. Zobacz: Grycanka została drugą Mandaryną

Grycanka od razu zgodziła się na współpracę z Wiśniewskim, a informacja zelektryzowała media. Równie gorąco było w sopockiej Ergo Arena kiedy na próbę generalną Ich Troje przyszło w towarzystwie Weroniki i jej zespołu tanecznego. Swoją obecnością Grycan wywołała poruszenie wśród zebranych fotoreporterów i była jedną z największych niespodzianek tegorocznych Top Trendów.

Mimo dużych ciemnych okularów, Weronice nie udało się przejść niezauważoną. Grycanka chętnie pozowała do zdjęć, uśmiechała się do obiektywów i udzielała wywiadów obecnym na miejscu dziennikarzom. Chyba można już oficjalnie uznać, że Weronika zaczęła właśnie pracować na status gwiazdy. Ciekawe czy uda się jej wylansować u boku Wiśniewskiego?