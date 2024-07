Praca w telewizji w programach na żywo często obfituje w różnego rodzaju wpadki słowne. Często mamy z takimi styczność w "Dzień Dobry TVN", szczególnie kiedy gospodarzy "wyluzowany" duet w osobach Marcina Prokopa i Doroty Wellman. Na przykład, dzisiaj para miała poprowadzić dyskusję na temat jutrzejszej "walki stulecia" Adamka z Kliczko. Do programu w roli ekspertów zaprosili Przemysława Saletę i Krzysztofa Włodarczyka.



Marcin na samym występie żartował ze swojej koleżanki: - Pani redaktor zapisała całą kartkę pytań, to niech je teraz zadaje.





W odpowiedzi Wellman (bezmyślnie?) ratowała się, stwierdzając:

- Założyłeś gejowską koszulkę i myślisz, że ci wszystko wolno.





W studiu zapanowała chwilowa konsternacja. Marcin i bokserzy nie wiedzieli jak zareagować, więc Dorota szybko przeprosiła.



Ciekawe, czy ta sytuacja przylgnie do Doroty tak jak "uśmiercenie" Negrala przez Magę Mołek?



chimera

Reklama