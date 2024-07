Iwona Węgrowska słynie z obcisłych strojów i wydekoltowanych sukienek, czyli z wszystkiego co tylko może wyeksponować jej obfity biust. Ulubienica fotoreporterów zawsze się postara, żeby znaleźć się w centrum uwagi…

Okazuje się jednak, że Iwona Węgrowska ma już tego dość i chce zrezygnować z wyzywających strojów!

- Nie mam już tyle odwagi co kiedyś. Chociaż wciąż uwielbiam dekolty i wysokie szpilki. Lubię czuć się sexy. Jestem jednak osobą publiczną, więc uważam na to, by nie odsłaniać zbyt wiele ciała, bo każdy taki ruch byłby później wykorzystywany przeciwko mnie- zdradza w „Życiu na gorąco” Węgrowska.

Zastanawiamy się tylko, czy przez taką zmianę artystka nie zniknie z mediów? Przecież głównie za sprawą odważnych kreacji, zdjęcia Węgrowskiej trafiały do kolorowych magazynów. I chociaż nie przypominamy sobie, żeby piosenkarka kiedykolwiek trafiła do rubryki „dobrze ubranych gwiazd”, to jednak dzięki swojemu stylowi mogła liczyć na zainteresowanie mediów.

Żałujecie, że nie zobaczycie już takich zdjęć?

