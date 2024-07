Iwona Węgrowska nie może narzekać na brak popularności. Jej nazwisko w ostatnich tygodniach jest naprawdę gorące i to nie za sprawą nowego singla "Jestem", ale dzięki dzikiej choreografii.

Celebrytka pochwaliła się ostatnio, że udało jej się schudnąć aż do 54 kilogramów! W rozmowie z AfterParty.pl Iwona wytłumaczyła czemu zawdzięcza ponętny kształt ust (zobacz: one są naturalne, naprawdę!), a także opowiedziała o diecie kopenhaskiej. Posłuchajcie z czego musiała zrezygnować by wyglądać tak... jak wygląda:

Przy okazji Iwona opowiedziała jak radzi sobie z krytyką internautów:

