Im bardziej charakterystyczny i kontrowersyjny plakat, tym większa szansa, że zostanie zauważony. Najlepszym dowodem na to jest Alicja Węgorzewska i jej spektakl "Diva for rent". Po ubiegłorocznym sukcesie widowiska, jurorka "Bitwy na głosy" postanowiła wystawić je po raz kolejny. A to oznacza, że od maja w warszawskim Teatrze Polonia ponownie będzie można obejrzeć jak Alicja Węgorzewska sam na sam z publicznością wciela się w śpiewaczkę operową i opowiada o blaskach i cieniach swojego zawodu, oczywiście z przymrużeniem oka.

Z dystansem Alicja potraktowała też siebie na plakacie promującym. Podobnie jak w poprzednim sezonie, narysowana Węgorzewska pokazuje lewą pierś i rozchyla nogi, co ma korespondować z tytułem spektaklu. Ciekawy pomysł na promowanie widowiska?