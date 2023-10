Już dziś wieczorem, 4 marca Polsat wyemituje pierwszy odcinek nowego sezonu "Zawsze warto"! Co wydarzy się w serialu? Okazuje się, że w pierwszym odcinku produkcji z udziałem Weroniki Rosati, Julii Wieniawy i Katarzyny Zielińskiej nie zabraknie wielkich emocji. Naprawdę trudne chwile czekają serialową Martę, która weźmie udział w sprawie dotyczącej wypadku Antka. Wardecki, który wjechał samochodem w swojego wnuka stwierdzi, że winę za wypadek ponosi również Marta!

Jeżeli ja jestem winien, to Ty również! Bo to Ty zajmowałaś się Antkiem. Interesowała Cię jakaś dz**ka, a dziecko było samopas! –zarzuci Marcie i doda: - Wiesz, ja czasami myślę, że może dobrze, że nie jesteś matką, bo ty się do tego w ogóle nie nadajesz!