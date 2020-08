Walentyna Kozioł z "Sanatorium Miłości" wygląda jak nastolatka! Zobaczcie ten młodzieżowy styl

Walentyna Kozioł to "Królowa turnusu" z pierwszej edycji "Sanatorium Miłości". 68-letnia miła seniorka z Mikołowa zaskoczyła wszystkich odważną metamorfozą. Uczestniczka show TVP wzięła udział w szalonej sesji zdjęciowej, a jej efekty są spektakularne. Seniorka pozowała w modnych stylizacjach oraz make upie, który zdecydowanie odjął jej lat! Musicie to zobaczyć, bo Walentyna jest nie do poznania!

Walentyna Kozioł z "Sanatorium Miłości" przeszła metamorfozę. Wygląda jak nastolatka

Walentyna Kozioł, bardzo szybko zdobyła sympatię widzów oraz współuczestników "Sanatorium Miłości". W końcu nie bez powodu otrzymała tytuł "Królowej turnusu". Mimo tego, że życie nie szczędziło jej dramatów oraz tragedii, dzięki odważnej decyzji o udziale w programie, odzyskała wiarę w siebie i radość z życia.

Uczestniczka pierwszej edycji "Sanatorium Miłości" od czasu programu przeszła ogromną metamorfozę. Wzięła udział w zmysłowej sesji zdjęciowej. Na zdjęciach nie brakuje również pazura! Seniorka zapozowała w iście szałowych stylizacjach, nie brakowało poszarpanych jeansów, czy obcisłego topu! Kto powiedział, że nie będą jej pasować! W sieci pojawiły się zdjecia autorstwa Bożeny Nitki. Okazuje się, że fotografka wypatrzyła ją w jej własnej wypożyczalni strojów, którą prowadzi. Nie mogła przejść obok niej obojętnie, a przy okazji wymarzyć sobie lepszej modelki!

- Jestem pod ogromnym wrażeniem... po prostu pięknie❤️❤️❤️😘😘😘

- Fenomenalnie 😍

- Piękna kobieta❤️ - komentowali internauci

Walentyna Kozioł z "Sanatorium Miłości" przeszła ogromną metamorfozę. Jak Wam się podoba w takiej odsłonie? Pasują jej modne poszarpane jeansy?

Poznalibyście Walentynę z "Sanatorium Miłości" na tym zdjęciach?

Walentyna wzięła udział w pierwszej edycji "Sanatorium Miłości". Od razu zaskarbiła sobie sympatię widzów hitowego show TVP.