Za nami dwa pierwsze odcinku najnowszego sezonu "W rytmie serca", a już w niedzielę 9 września, fani będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę hitu Polsatu. W trzecim odcinku serialu nie zabraknie wielkich emocji. Adam (Mateusz Damięcki) i Grześ (Borys Wiciński) źle radzą sobie ze zniknięciem Edka Wilczyńskiego (Artur Żmijewski) i dochodzi pomiędzy nimi do ostrej kłótni. W szpitalu w Jabłonowie pracę rozpoczyna nowy stażysta - kolega ze studiów Marii (Barbara Kurdej-Szatan) do której przeszłości wysyłał romantyczne wiadomości. Adam nie będzie zachwycony nowym stażystą! Co więcej, w szpitalu pojawi się również Dorian (Paweł Mikołajów "Popek") z którym Adam wda się w bójkę...

Zobaczcie ZWIASTUN trzeciego odcinka "W rytmie serca"!

Co wydarzy się w trzecim odcinku "W rymie serca"?

