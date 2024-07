Wczoraj na przyznaniu Srebrnych Jabłek magazynu Pani - gali bądź co bądź eleganckiej - pojawiło się dużo znanych osób.

Miedzy innymi Olga Bołądź, która bardzo nas zaskoczyła sowim strojem na tę okazję, o dodatkach już nie wspominając.

Pani Olga pojawiła się w krótkich jasnych spodenkach, do tego założyła czarne rajstopy i czarne czółenka… Wyjątkowo rzucały się w oczy dodatki – biała torba na pasku oraz na szyi… różaniec!

Sami nie wiemy, co sądzić o takiej stylizacji. Jednak wydaje się nam, że na pewno nie jest to strój na elegancką galę. Raczej do klubu i to też chyba nie najlepszej kategorii. No i różaniec, który ma być manifestacją wiary? Ozdobą? Pani Olga chyba nie była wczoraj w najlepszej formie...