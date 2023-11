PILNE! Jak donosi RMF24.pl w Rimini we Włoszech, w jednym z hoteli w basenie znaleziono ciało polskiego 45-letniego turysty. Na razie śledczy badają okoliczności tajemniczej śmierci. Co wiadomo? Podobno mężczyzna przyjechał na urlop z mamą. W nocy z niedzieli na poniedziałek miał wypić sporo alkoholu, potem spacerował po korytarzach i ogrodzie. Nad ranem pracownik hotelu poprosił go o powrót do pokoju, ale Polak zaginął.

Jego ciało zostało znaleziono około godziny 6 rano w basenie. Trwa sekcja zwłok. O szczegółach będziemy informować niebawem.

