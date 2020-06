W nowym sezonie "M jak miłość" Kamil przejdzie metamorfozę i zaprzyjaźni się z Budzyńskim? Spójrzcie na to zdjęcie! 

W nowych odcinkach "M jak miłość" Kamil (Marcin Bosak) przejdzie wielką metamorfozę i będzie próbował zaprzyjaźnić się z Andrzejem Budzyńskim (Krystian Wieczorek)? Czy Gryc podogodzi się z przegraną w sądzie i przestanie walczyć z mężem Magdy (Anna Mucha)? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie serialu, ale patrząc na zdjęcia z planu możemy domyślać się, że Kamil będzie próbował odbudować relacje z pozostałymi bohaterami "M jak miłość"!

Kamil zaprzyjaźni się z Budzyńskim?

W ostatnim sezonie "M jak miłość" Kamil mocno dał się we znaki pozostałym bohaterom serialu. Gryc zrobił wszystko, żeby doprowadzić Olka (Maurycy Popiel) do więzienia i żeby poznać prawdę, co stało się z Arturem (Tomasz Ciachorowski). Jak już wiemy, w nowej serii "M jak miłość" odbędzie się ostatnia rozprawa w sądzie, po której Olek najprawdopodobniej wyjdzie na wolność. Czy po przegranej w sądzie Kamil przestanie walczyć z Budzyńskim i spróbuje naprawić relacje z byłą partnerką i jej mężem? Wszystko wskazuje na to, że tak. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu serialu, na których widzimy m.in. Kamila, Magdę i Andrzeja- widać, że razem pojawili się w siedlisku.

Ciepłe dni, spotkania w ogrodzie w gronie przyjaciół i rodziny, przy obficie zastawianomy stole - brzmi świetnie. Często takim biesiadom towarzyszą ciekawe rozmowy, dużo śmiechu a nierzadko też sprzeczki. Jak było w tym przypadku? Nic nie zdradzę!- pod zdjęciem z planu napisał Tomasz Oświeciński, czyli serialowy Andrzejek.

jak na zdjęcie z planu serialu zareagowali internauci?

- Skoro Kamil przy stole, to będzie ciekawie...🤔😁

- Serialowy Kamil z takim gronem? Będzie ciekawie 🤭

- Kamil nie wróży tutaj nic dobrego 😂- komentują fani.

Zobaczcie zdjęcie z planu "M jak miłość". Myślicie, że serialowy Kamil przejdzie metamorfozę i zaprzyjaźni się z Magdą i Andrzejem? A może Gryc znów coś kombinuje?

Tomasz Oświeciński pokazał zdjęcie z planu "M jak miłość".

W nowym sezonie Kamil przejdzie wielką metamorfozę?