W mijającym roku wśród kreacji gwiazd, można było zauważyć wiele modowych tendencji. Jedną z najbardziej widocznych, a na pewno najbardziej seksownych były ultrakrótkie długości!

W 2011, na czerwonych dywanach nie tylko w Hollywood, ale i w Polsce, częściej można było spotkać celebrytki w sukienkach mini niż w balowych kreacjach do ziemi. W końcu zgrabne nogi powinno się pokazywać!



Ponadto, zbliża się Sylwester, a pogoda sprzyja stylizacjom z sukienkami do połowy uda!



Według Was, która wybrana przez nas gwiazda prezentuje się najlepiej w krótkich sukienkach?



Od lewej: Agnieszka Włodarczyk, Kate Beskinsale, Jennifer Hudson, Selena Gomez, Hayden Penettiere, Natalia Lesz.



jm

