Wczoraj w Zielonej Górze po raz kolejny odbył się Festiwal Piosenki Rosyjskiej, w którym polscy artyści walczyli o główną nagrodę - Złoty Samowar i 50 tysięcy złotych. W szranki stanęło aż 12 gwiazd, m.in. Marina Łuczenko, Alexandra, Magda Steczkowska i zapominany Szymon Wydra.

Publiczność w zielonogórskim amfiteatrze i przed telewizorami uznała, że najlepiej tego wieczoru zaprezentował się zespół Volver, który wykonał piosenkę "Milijon ałych roz" Ałły Pugaczowej. Drugie miejsce zajął finalista "The Voice Of Poland" Rafał Brzozowski (srebrny Samowar i 20 tys. złotych), a trzecie Maria Niklińska i Jarosław Witaszczyk (Brązowy Samowar i 15 tys. zł.).

Gwiazdą wieczoru były popularne w Polsce wśród fanów festiwalu Eurowizji Buranovskie Babushki, które swój przebój "Party for Everybody" zaśpiewały dwukrotnie. Co ciekawe, emerytki zaprezentowały też przebój naszej... Jarzębiny ,,Koko Euro Spoko'.

Tak wystąpił zespół Volver, który wygrał festiwal. Zasłużyli na pierwsze miejsce?