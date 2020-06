Violetta Kubasińska w nowej "BrzydUli" przejdzie niezłą metamorfozę! Małgorzata Socha pokazała nową fryzurę bohaterki 

Nowy sezon "BrzydUli" trafi na ekrany już niedługo! Zgodnie z zapowiedzią stacji TVN widzowie mogą spodziewać się aż 180 nowych odcinków o przygodach Uli Cieplak. Małgorzata Socha pokazała kolejne zdjęcia z planu. Serialowa Violetta Kubasińska przejdzie szokującą metamorfozę! Przede wszystkim zaszalała z fryzurą! Możecie się nieźle zdziwić.

Zobacz także: Są szczegóły nowego sezonu "BrzydUli"! Ile odcinków powstanie? Zobaczcie komentarz TVN

Małgorzata Socha jako Violetta Kubasińska w nowej "Brzyduli". Nowa fryzura

Ulubieńcy widzów wrócili na plan "BrzydUli". Hitowy serial o przygodach niezbyt urodziwej Uli Cieplak, która swoim intelektem zawstydza niejednego wysoko postawionego biznesmana, wraca na ekrany! W sieci pojawiają się pierwsze zdjęcia. Wiadomo już jak będzie wyglądała tytułowa Ula Cieplak, która w finałowych odcinkach przeszła niesamowitą metamorfozę. Czy w kontynuacji wróci do wizerunku "BrzydUli" czy może idealnie odnajdzie się w roli niesamowicie pięknej bizneswoman? Zobaczcie jak będzie wyglądała!

Aktorzy odkrywają kolejne karty! Małgorzata Socha czyli odtwórczyni jednej z najbardziej barwnych roli również pokazała metamorfozę swojej bohaterki. Wygląda na to, że Violetta Kubasińska postawiła na totalną ekstrawagancję!

Oj kręci się... 🙈🐆 - napisała Małgorzata Socha pozując z Łukaszem Garlickim

Violetta ma różową perukę oraz odważną stylizację. Zamiłowanie do wzorów zwierzęcych przetrwało! Myślicie, że to tylko szalone zdjęcia z planu czy mały przedsmak tego, czego możemy spodziewać się po serialowej Kubasińskiej? Internauci nie ukrywają, że to ich ulubiona postać:

- Violetta wymiata, jej teksty niezastąpione 😁😁

- Violetta jak zwykle w sexi panterce 💜💙♥️💚💛🧡

- Viola i jej teksty, Sebuś i jego zakręcenie.... Oj oj oj.... Stare dobre czasy. Młodość.

Jeżeli też pokochaliście postać Małgorzaty Sochy z "Brzyduli" to koniecznie rozwiążcie nasz quiz z kultowymi tekstami Violi!

Zobacz także: To się dzieje! Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z planu "BrzydUli"! Zobaczcie tych przystojniaków

Małgorzata Socha pokazała nowe zdjęcia z planu "Brzyduli". Tak będzie wyglądała Violetta Kubasińska. Poznalibyście?

Kiedy widzowie poznali Violettę Kubasińską wyglądała tak:

East News

Jesteście ciekawi nowych odcinków "BrzydUli"? Jak myślicie, jak bardzo zmieni się postać serialowej Violetty?